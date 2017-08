La Bourse de Tunis débute la séance du mardi dans le vert

La Bourse de Tunis a débuté la séance du mardi dans le vert, le Tunindex affichant un gain de 0,09% à 6.186,88 points dans un volume totale de 0.081 MDT, selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert, MPBS grimpe de 2,96% à 2,78 D, suivi par AETECH et SOPAT qui gagnent respectivement 2,46% et 2,29% à 0,83 D et 0.89 D.

A la baisse, CEREALIS chute de 4,33% à 4,19 D, tout comme ELECTROSTAR et CITY CARS qui dévissent respectivement de 1,63% et 1,41% à 3,60 D et 13,21 D.

Les nouvelles du marché

HANNIBAL LEASE: Les souscriptions à l’emprunt obligataire “HL 2017-2”, émis par la compagnie Hannibal Lease pour un montant de 20 millions de dinars susceptible d’être porté à un maximum de 30 millions, ouvertes au public le 20 avril 2017, ont été clôturées le 20 juillet 2017, pour un montant de 25 millions de dinars.

CIL: Les souscriptions à l’emprunt obligataire ” CIL 2017-1″ de 20 millions de dinars susceptible d’être porté à un maximum de 30 millions, ouvertes au public le 28 avril 2017, ont été clôturées le 24 juillet 2017, pour un montant de 21,227 millions de dinars.

BANQUE DE L’HABITAT: L’activité de la Banque à fin juin 2017, comparée à fin juin 2016, s’est caractérisée essentiellement par :