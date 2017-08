Tunisie-Médias : Un fonds de soutien à la presse écrite et électronique dans la loi de finances 2018

Réunie lundi 7 août 2017 au palais du gouvernement à La Kasbah, une séance de travail a abouti à un ensemble de mesures au profit du secteur de la presse écrite. Elle a regroupé le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, d’une part, et des représentants de la présidence du gouvernement, du ministère des Finances, de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux et du Syndicat général de l’information.

Un communiqué de la présidence du gouvernement indique qu’un accord sera signé mardi au siège du ministère des Affaires sociales, sur l’échelonnement des dettes des médias écrits contractés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Elles prévoient aussi l’accélération du processus de structuration de la Société nouvelle d’impression, de presse et d’édition (SNIPE – La Presse).

A ce propos, la Commission d’assainissement et de restructuration des entreprises publiques sera convoquée à se réunir dans 10 jours pour accélérer le processus de décaissement des fonds alloués à cet établissement médiatique à titre de crédit de trésorerie, conformément aux décisions issues du conseil ministériel restreint réuni le 13 janvier dernier. D’après le même communiqué, la Société tunisienne de presse, d’impression, d’édition, de diffusion et de publicité – Dar Assabah a bénéficié des mêmes mesures.

Il est également prévu la création d’un fonds de soutien à la presse écrite et électronique et son inscription dans la loi de finances pour l’exercice 2018. Il s’agit aussi d’accélérer le processus d’adoption de la loi portant création d’un établissement de publicité publique et de distribution des abonnements et de le soumettre pour adoption lors de la discussion de la Loi de finances pour l’exercice 2018.

La séance de travail a en outre décidé de publier d’une circulaire obligeant les ministères et les structures publiques (centrales et régionales) à acquérir les journaux et publications dans le cadre d’abonnements publics.

Selon le communiqué, une réunion est prévue la semaine prochaine pour statuer sur l’augmentation des salaires des fonctionnaires de la presse écrite.