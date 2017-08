Imed Hammami : 30% des mesures prises en faveur de Tataouine seront réalisées dans les délais impartis

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi et président de la Commission supérieure de suivi de la mise en œuvre des décisions annoncées par le chef du gouvernement au profit du gouvernorat de Tataouine, Imed Hammami, a déclaré, lundi 7 août, que 30% des mesures prises en faveur de la région de Tataouine seront réalisées dans les délais impartis.

Dans une déclaration aux médias peu avant le démarrage de la réunion périodique de la Commission supérieure de suivi de la mise en œuvre des décisions annoncées le 27 avril 2017 par le chef du gouvernement au profit du gouvernorat de Tataouine, Hammami a fait savoir que la rencontre d’aujourd’hui sera axée, notamment sur les moyens de respecter le calendrier des recrutements qui prévoit 150 emplois dans les sociétés pétrolières en septembre 2017 ainsi que sur la mise en œuvre des décisions relatives aux secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’équipement.

La réunion permettra, a-t-il ajouté, de fixer la date de proclamation des résultats du concours de recrutement de 1.500 personnes parmi les jeunes de Tataouine à la société de l’environnement et de jardinage, répartis entre 300 cadres et 1.200 agents, outre l’examen du niveau d’avancement de l’opération d’emploi dans le cadre du contrat de la dignité.

Ont, notamment, pris part à cette réunion des représentants de jeunes du gouvernorat de Tataouine, du gouverneur et des députés de cette région ainsi que des représentants de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche.