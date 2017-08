La Bourse de Tunis débute la séance du lundi dans le vert

La Bourse de Tunis a débuté la séance du lundi dans le vert où le Tunindex affiche un gain de 0,16% avec 6 191,12 points dans un volume total de 0,052 MDT, rapporte Mena capital partners (MCP).

Dans le vert, MONOPRIX grimpe de 2,97% à 6,68 D suivie par SOTETEL et CEREALIS qui gagnent respectivement 2,10% et 2,09% à 3,39 D et 4,38 D.

A la baisse, ESSOKNA chute de 2,55% à 3,50 D tout comme ASSURANCES STAR et ADWYA qui dévissent respectivement de 2,45 % et 2,44 % à 115 D et 5,19 D.

Les nouvelles du marché :

MODERN LEASING: Au terme du premier semestre 2017, la compagnie de leasing a vu les mises en force croître de 50%. Leur total est ainsi passé de 65,8 MDT à fin juin 2016 à 98,5 millions au 30 juin dernier. A fin juin 2017, la compagnie a réalisé des revenus nets de leasing de 14 MDT, en hausse de 25,4% par rapport à la même date en 2016. A cet égard, les produits nets de leasing ont progressé de 17,2% pour atteindre 6,7 MDT contre 5,7 millions une année auparavant.

OFFICE PLAST: La société a vu son chiffre d’affaires semestriel progresser de 18,1% par rapport à celui réalisé à fin juin 2016 pour s’établir à 9,1 MDT. Bien que le chiffre d’affaires local ait baissé de 8,7% à 2 MDT, les exportations ont augmenté de 29% passant de 5,5 à 7,1 MDT. Quant à la production, sa valeur affiche une hausse de 19,6% à 9,36 MDT contre 7,8 millions un an plus tôt.

Côté investissement, Office Plast a dépensé au terme du premier semestre 1,4 million de dinar contre 1 million à fin juin 2016, soit une croissance de 39%.

S’agissant de l’endettement, il affiche une nette amélioration au terme des six premiers mois de l’année en cours avec une baisse de 18,4% par rapport à la même période en 2016 pour atteindre 4,5 millions de dinars.

MPBS: Le chiffre d’affaires global réalisé au cours du premier semestre 2017, a enregistré une progression de 5,4% comparé à la même période de 2016. Sur le marché local, le chiffre d’affaires a augmenté de 6,4% par rapport au 30/06/2016, il a passé ainsi de 18 951 749 D au 30/06/2016 à 20 156 573 D au 30/06/2017.

Le niveau des investissements corporels et incorporels au S1-2017 était de 1 306 907 D. Le mois de mai a enregistré l’entrée en production de la nouvelle ligne de panneaux mélaminés synchronisés. Le niveau d’endettement court terme a passé de 8 798 174 D au 30 juin 2016 à 8 200 557 D au 30 Juin 2017 soit une amélioration de 6,8%.