L’IACE lance le projet LEAD en faveur des jeunes à Kairouan et au Kef

L’IACE (Institut arabe des chefs d’entreprise) a annoncé, lundi 7 août 2017, le lancement du Programme d’accélération destiné aux jeunes entrepreneurs des régions de Kairouan et du nord-ouest, dans le cadre du projet LEAD, lancé en partenariat avec le gouvernement néerlandais et l’ONG SPARK.

L’IACE propose, à travers ce programme, un accompagnement par des cycles de formation assurés par des spécialistes du domaine qui débuteront le 19 août 2017 et se poursuivront jusqu’au 10 décembre, dans les centres d’entrepreneuriat LEAD de chaque région, ou d’autres espaces dédiés, au Kef et à Kairouan, et porteront sur différentes thématiques, dans le but de mieux assister les jeunes entrepreneurs.

Les bénéficiaires de ces formations sont, selon le communiqué de l’IACE, les porteurs de projets ayant déjà lancé leurs projets, depuis 2 ans au maximum et qui rencontrent des difficultés à les gérer, ou ceux souhaitant améliorer leurs compétences afin de se préparer pour une phase de croissance. Ces formations sont ponctuelles et réparties en thématiques s’étalant sur 2 jours chacune, et se tiendront en parallèle aux centres dédiés de chaque région.

Le programme d’Accélération est la 2çme phase du projet LEAD, qui a débuté à travers le Concours régional des jeunes entrepreneurs, tenu au Kef le 18 juillet 2017. Le projet compte également une 3ème phase, le Mentoring, qui sera tenue ultérieurement.

Le projet LEAD (Local Employment For African Development) est une initiative du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas visant à renforcer la création d’emploi des jeunes par le développement de l’entrepreneuriat, rappelle l’IACE.

Il s’agit de mettre en place tout un programme pour développer l’employabilité dans les secteurs porteurs en proposant un accompagnement aux jeunes âgés entre 15 et 35 ans, et ce à travers le coaching, les formations et un accompagnement pour faciliter l’accès aux sources de financement afin de les aider à lancer leur projet ou consolider un projet déjà existant. Des conseillers formés appuieront les entrepreneurs pour le lancement de leurs projets, les orienteront vers les structures d’appui, et interviendront en post création pour un accompagnement dans la gestion de projet et leur faciliter l‘accès au marché.