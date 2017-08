Tunisie : Le taux d’inflation s’élève à 5,6% en juillet 2017

Le taux d’inflation s’est aggravé en juillet 2017, pour atteindre 5,6% contre 4,8% le mois précédent, en raison de la nouvelle tarification du carburant qui a entraîné une augmentation du groupe “transport” de 8% en glissement annuel (contre 6,1% en juin 2017), l’augmentation des prix de tabac de 12,4% (0,2% en juin) et le décalage des périodes des soldes d’été entre 2016 et 2017 de trois semaines, ce qui a engendré une hausse de 13,3% en glissement annuel (9,3% en juin).

Selon les statistiques publiées par l’Institut national de la statistique (INS), le taux d’inflation (5,6%) résulte, également, de la hausse des prix des produits alimentaires et boissons de 3,6%, dont notamment l’accroissement des prix des huiles alimentaires de 17,7%, de poissons de 6,3%, et d’eaux minérales, boissons gazeuses et jus de fruits de 7%.

S’agissant du groupe “habillement et chaussures”, les prix ont accru de 13,3% en glissement annuel, alors que les groupes “logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles” et “meubles, articles de ménage et entretien du foyer” ont augmenté, chacun, de 4,7%.

Pour les prix du groupe santé, ils enregistrent une augmentation de 4.2%, suite à la hausse des prix des médicaments de 2.7% et les prix des services ambulatoires privés de 7.2%.

Des hausses de prix sont également observées dans les tarifs du groupe “transport” de 8%, du groupe “restauration et hôtels” de 6,1%, du groupe “autres biens et services” de 4,2%, et du groupe “communication” de 2,2%.

A signaler que le taux d’inflation hors alimentations et boissons et hors énergies s’établit à un niveau de 6,7%. Les prix de produits libres (non administrés) ont augmenté de 6,2% sur une année et particulièrement les produits alimentaires libres, dont la hausse est de 4,1% contre 0,8% pour les produits administrés.

La hausse de l’indice de prix de 0,9% en juillet 2017

En juillet 2017, l’indice de prix à la consommation a connu une augmentation importante de l’ordre de 0,9% par rapport au mois de juin 2017, et ce en raison de l’augmentation des prix du groupe transport (2%), du groupe boisson alcoolisées et tabac (12,1%), du groupe habillement et chaussures (0,8%) et du groupe logement (0,8%).

Par contre, les prix du groupe alimentation et boissons ont baissé par rapport au mois précèdent de 0,2% malgré la hausse des prix des cafés en poudre.