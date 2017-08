Tunisie : Djerba se dote d’une Fondation de paix et de sauvegarde de son patrimoine

La Fondation Djerba Développement Durable (FDDD) a été officiellement lancée, samedi 5 août 2017, par des natifs de l’île, afin “de sauvegarder et mettre en valeur son patrimoine architectural et en faire une terre de paix et de cohésion”.

Pour la réalisation des objectifs assignés dans ce cadre, les membres de la Fondation ont annoncé la création d’un Fonds d’investissement qui sera soumis au contrôle du marché financier et ouvert aux souscriptions.

Le président de ladite Fondation, Mohamed Ben Jemaa, a fait savoir, au cours d’une soirée “Découvre Djerba”, tenue le même jour à l’espace culturel et touristique, que le risque qui menace l’île à cause de la violation de son domaine naturel et environnemental ainsi que le camouflage de ses spécificités est à l’origine de l’idée de création de cette Fondation.

Il a appelé à cet effet tous les Djerbiens qui habitent à Djerba et ceux qui sont à l’étranger à contribuer aux efforts consentis pour développer l’île et la préserver ses acquis et ses richesses pour les futures générations.

“Ils peuvent aussi fournir des financements à travers le Fonds d’investissement, afin de contribuer à la création de projets rentables, de concrétiser les programmes de développement durable et de garantir la sécurité urbaine et environnementale de l’île”, a-t-il ajouté.

La rencontre de Samedi a permis à la société civile, de discuter de l’inscription de l’île de Djerba au patrimoine International afin de favoriser une reconnaissance officielle et internationale de sa valeur exceptionnelle.