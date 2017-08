France Ligue 1 : L’arrivée de Neymar explosera les comptes du PSG

En attendant la publication des comptes des clubs de la ligue 1 pour la saison 2016/2017 (arrêté au 30 juin 2017), le coût de la transaction du transfert de Nymar de Barcelone au PSG va faire exploser les comptes du PSG.

D’abord au niveau du compte « Coût des mutations » qui en tenant compte du transfert de Neymar la facture va dépasser les 300 millions d’euros, tenant compte du coût direct du transfert 222 millions d’euros et des charges fiscales dues sur cette opération et qui pourront dépasser les 100 millions d’euros.

En comparaison les « coûts des mutations » ont été de 105 millions d’euros au cours de la saison 2015/2016.

Ensuite l’importance de la charge salariale de Neymar estimé à plus de 60 millions d’euros par an, soit plus de 20% du total de la masse salariale du PSG pour la saison 2015/2016 (292 millions d’euros).

Maintenant le club parisien reste capable de booster ses revenus avec l’arrivée de Neymar et renforcer sa part dans les revenus de la ligue 1. Au cours de la saison 2015/2016 les revenus du PSG ont représenté 36,5% des revenus de la ligue 1.

Quelques chiffres de la saison 2016/2016 du PSG (source : Rapport LFP) :

– Les revenus hors transferts ont été de 542 millions d’euros (revenus transferts 8 millions euros)

– Charges totales : 543 millions d’euros dont 105 millions d’euros coûts des transferts,

– Le PSG termine cette saison 2015/2016 avec un résultat positif de 10 millions d’euros,

– Le total bilan clôture à 604 millions d’euros.