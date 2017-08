Tunisie : Nouvelles du marché boursier

Voici les dernières nouvelles du marché boursier pour la journée de mercredi 2 août 2017:

BTE:

L’activité de la BTE a été marquée au cours du S1-2017 par une augmentation de 6,9% des produits d’exploitation bancaire par rapport au S1-2016, du fait de la hausse principalement des commissions de 19,7%, des revenus du portefeuille commercial et d’investissement de 32,2%. Le Produit net bancaire a enregistré au cours du S1-2017 une augmentation de 2,4% (+479 mille de dinars) par rapport aux S1-2016. ce dernier s’élève à 20,2 millions de dinars au 30 juin 2017.

TELNET HOLDING

Les produits d’exploitation du Groupe sont passés de 19,392 millions de dinars au 30/06/2016 à 23,651 millions au 30/06/2017. L’activité du Pôle recherche et développement en ingénierie produit, qui représente 84,63 % des produits d’exploitation du groupe, a connu au 30 /06/2017 une augmentation de 34,7% par rapport au 30/06/2016 tirée par les activités “Automobile” (+55%) et “Avionique” (+72%) suite à la relance des programmes avioniques ainsi qu’une évolution de (+17%) de l’activité “Monétique”.

Le pôle télécoms et intégration réseaux (représentant 4,29% des produits d’exploitation) a enregistré une régression de 55,26% par rapport au 30 juin 2016 qui s’explique par le retard enregistré au niveau de l’attribution des appels d’offres nationaux et à la non reconduction du contrat initialement honoré (en 2015) pour le compte d’Algérie Telecom.

Le pôle services PLM (représentant 11,08% des produits d’exploitation) a enregistré une évolution des produits d’exploitation de 15,75% par rapport au 30/06/2016. Cette évolution est due essentiellement à la consolidation de l’activité R&D Mécanique par le lancement de projets en ingénierie process.

La société TELNET Holding a tenu durant le T2-2017, la 3ème réunion du comité de pilotage avec Airbus Safran Launchers pour la préparation de la convention de partenariat.

UNIMED

La société a indiqué que son Assemblée générale (AGE), tenue le 23/05/2017, a décidé d’augmenter son capital de 2.750.000 DT pour le porter de 29.250.000 DT à 32.000.000 dinars tunisiens, et ce par incorporation des réserves spéciales de réinvestissement. Cette augmentation est réalisée par la création de 2.750.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 DT chacune, attribuées gratuitement aux actionnaires au prorata de leurs participations à raison de 11 actions nouvelles pour 117 actions anciennes.