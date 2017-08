Mission d’hommes d’affaires Tunisiens du 14 au 17 Septembre à Istanbul

L’APII organise, en collaboration avec Antexpo, une mission d’hommes d’affaires Tunisiens du 14 au 17 Septembre 2017 à Istanbul /Turquie à l’occasion du Salon international de la sécurité « ISAF2017 » qui regroupera cette année cinq salons :

– Salon ISAF Sécurité (21ème exposition internationale sur la sécurité et la RFID)

– Salon ISAF IT Security (6ème ; Salon international de l’information et de la sécurité réseau)

– Salon ISAF Smart Home (6ème Salon international des constructions intelligentes et de l’automatisation des bâtiments)

– Salon ISAF Sureté et santé (6ème Salon international de la sécurité et de la santé au travail)

– Salon ISAF Incendie et sauvetage (21ème exposition internationale sur les incendies, les urgences, les rejets et le sauvetage).

Secteurs et profils concernés :

Systèmes de sécurité (fabricant, détaillant, vendeur, installateur) – Informatiques et consommables – Systèmes de télécommunication – Electronique – Automatisation – Système de satellites – Experts en logiciels – Grandes institutions industrielles et entreprises – Secteur bâtiment – Entrepreneurs en électricité – Entreprises en installation mécanique – Spécialistes de la santé au travail, gestionnaires – Consultants en santé et sécurité au travail – Systèmes de protection incendie, entreprises du secteur de l’équipement – Fabricants et détaillants de matériaux d’installation -Direction des pompiers – Unités de recherche.

Les entreprises et les hommes d’affaires intéressés à prendre part à cette mission sont invités à remplir le formulaire de participation (*) et de le renvoyer au plus tard le 31/08/2017 aux adresses suivantes : een.tunisie@apii.tn et mariem.maamouri@apii.tn

(*) : Tous les participants doivent indiquer le site web de leurs société sinon nous renvoyer une copie de leur affiliation à une CCI locale en plus de la carte visite du participant.

Pour toute information complémentaire, contactez le CIDT/APII- Tél : 71 289 309 ou 71 792 144

M. Bassem JELALIA (poste 1506)ou Mme. Mariem MAAMOURI (poste 1516)