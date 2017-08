La Bourse de Tunis a débuté la séance du mardi dans le rouge où le Tunindex a affiché une perte de 0,15% avec 6 133,76 points dans un volume totale de 0,192 MD.

Dans le vert, LAND’OR grimpe de 4% à 8,32 D suivie par SOTETEL et WIFAK INTERNATIONAL BANK qui gagnent respectivement 3,33% et 3,24% à 3,10 D et 7 D.

A la baisse, ASSAD chute de 2,99% à 8,09 D, tout comme BNA et SERVICOM qui dévissent respectivement de 2,96 % et 2,53 % à 10,16 D et 7,70 D.