Tunisie : Malgré les difficultés des finances publiques, les 2,5% de taux de croissance seront réalisés

Les finances publiques sont en difficulté mais les indicateurs économiques sont positifs avec la réalisation prévue d’un taux de croissance de 2,5%, pour toute l’année 2017, selon le ministre des Finances par intérim, Mohamed Fadhel Abdelkefi.

Il a précisé, lors d’une conférence de presse, tenue au palais du gouvernement à La Kasbah, lundi 31 juillet, à l’issue d’un conseil des ministres, que les difficultés de l’économie nationale sont liées à l’accroissement du budget de l’Etat, au cours de ces dernières années (passant de 18 milliards de dinars en 2010 à 34 milliards de dinars en 2017), notant particulièrement l’augmentation des dépenses publiques qui a aggravé le déficit budgétaire.

Abdelkefi s’est félicité de la relance des principaux moteurs de l’économie tunisienne, en l’occurrence le phosphate, le tourisme, l’investissement étranger, faisant remarquer que la plupart des promesses obtenues par la Tunisie lors du sommet de l’investissement 20/20 évolue d’une manière positive.

Il a ajouté que la décision du décaissement de la 2ème tranche du crédit du FMI (le 12 juin) a favorisé l’obtention d’autres financements auprès de la Banque Mondiale et la Banque européenne d’investissement, dont les financements ont atteint, pour la première fois, les 2 milliards de dinars.

Il a rappelé que la dernière crise qu’a connue le sud tunisien, dans le cadre du sit-in El Kamour, a porté préjudice au système de production. Toutefois, l’Etat sera en mesure de payer les salaires de ses fonctionnaires, durant les prochains mois de 2017, a assuré le ministre estimant qu’il n’y a pas de raisons motivant ce genre de craintes.

De son côté, le porte-parole du gouvernement, Iyad Dahmani, a fait savoir que le conseil des ministres à adopté une série d’arrêtés et de lois, dont le projet de loi clôturant le budget 2014 et le projet de loi organique relatif à l’adhésion de la Tunisie au Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant.

Le conseil a approuvé également, la conclusion d’crédit entre le ministère de Finances et des banques tunisiennes et une convention entre l’Etat tunisien et l’Etat italien portant sur la coopération dans le domaine de transport international des personnes.

Deux arrêtés gouvernementaux portant respectivement sur la création d’un tribunal cantonal à Ghomrassen, et de la définition de la liste des délégations touristiques en Tunisie, en ajoutant la délégation de Ben Guerdane ont été adoptés outre l’adoption de la nomination dse délégations spécifiques dans certaines délégations de pays, à l’instar de Aouadna, Ellouza, Lassouda, El Hezaq El Oueslatia, El Ain Bidha Kettana, Souk Essebet, Ettelelessa, Bouzegar Khmouda et Ain Khemaissya.