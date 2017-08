Depuis 2012, le Taux moyen du marché monétaire (TMM), base de calcul des taux d’intérêts des crédits bancaires octroyés aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers, n’a cessé d’augmenter sous l’effet des différentes décisions du Conseil d’Administration de la BCT sous la présidence de Chedly Ayari.

Entre juillet 2012 et juillet 2017, le TMM est passé de 3,85 à actuellement 5,15, enregistrant ainsi au cours de cette période une augmentation de 33,77%.

En six mois, entre janvier 2017 et juillet 2017, le TMM est passé de 4,26 à 5,15, soit une flambée du taux de base de 20,89%.

Ainsi et pour un crédit bancaire avec un taux d’intérêt de TMM+3, le taux d’intérêt appliqué est passé de 6,85% en juillet 2012 à 7,26% en janvier 2017 et sera de 8,15% en juillet 2017. Entre juillet 2012 et juillet 2017 le taux d’intérêt bancaire sur crédit a été majoré, dans cet exemple, de 1,3% soit une augmentation de 19%.

A titre de rappel le TMM a connu son plus bas historique en septembre 2011 à 3,24.