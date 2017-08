Bourse de Tunis : Tunindex débute la séance de lundi, dans le vert

La Bourse de Tunis débute la séance de ce Lundi, 31 juillet dans le vert où le Tunindex affiche un gain de 0.17% avec 6 174.34 points dans un volume totale de 0.271 MTND, selon l’intermédiaire en Bourse MCP.

Dans le vert, ATTIJARI LEASING grimpe de 3% à 17.51 TND suivie par NEW BODY LINE et ADWYA qui gagnent respectivement 2.87% et 1.94% à 4.30 TND et 5.25 TND.

A la baisse, GIF-FILTER chute de 2,58% à 1.51 TND tout comme TAWASOL GROUP HOLDING et TELNET HOLDING qui dévissent respectivement de 2,43 % et 2,43 % à 0.40 TND et 5.61 TND.