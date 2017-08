“Soukra 2030” pour une ville où il fait bon vivre

L’association “Citoyens & Solidaires” vient de lancer un projet baptisé “Soukra 2030” visant à élaborer une stratégie de développement de la ville et à mettre en place un réseau interactif entre les divers intervenants et le citoyen.

Le projet est financé par la Fondation Rosa Luxembourg (bureau Afrique du Nord), avec l’appui de la municipalité de la Soukra. Il œuvre à promouvoir une culture de citoyenneté et de participation aux affaires locales à travers l’organisation d’ateliers de formation à l’intention des habitants de la ville afin qu’ils s’impliquent dans la conception d’une ville où il fait bon vivre, explique la directrice du projet, Mouna Matahri.

Des visites de terrain sont prévues pour faire le diagnostic de la situation de la ville au niveau du développement, de l’infrastructure et du tissu socioéconomique, élaborer un rapport sur la situation générale comportant également les propositions des citoyens et les recommandations des experts de l’association concernant l’amélioration du cadre de vie, la lutte contre la pollution, l’amélioration de la circulation dans la ville, la lutte contre les constructions anarchiques et le développement des équipements collectifs, notamment, dans les domaines de la culture et des loisirs.