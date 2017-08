Aménagement du territoire : Les municipalités de Bizerte entament la rénovation de leurs routes

L’appel d’offres relatif au réaménagement et à la rénovation des routes municipales de Bizerte a été officiellement octroyé à l’entrepreneur chargé de la réalisation du projet. Les travaux démarreront le 14 août prochain moyennant 5,2 millions de dinars. C’est ce qu’a précisé le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, expliquant que cet appel d’offres s’inscrit dans le cadre d’un projet de soutien aux municipalités lancé par le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Outre la municipalité de Bizerte, le projet concerne celles de Mateur et Ghazela pour une enveloppe de 9,5 millions de dinars, sachant que les autorités régionales, en collaboration avec les structures concernées, ont mis tout en oeuvre une programme d’interventions intégrées dans les rues et avenues programmées, notamment l’asphaltage des routes, la réfection des trottoirs et de l’éclairage.

Parmi les rues et avenues concernées par les travaux, figurent notamment la rue de Tinja aux alentours du port, la rue de Russie, rue de l’Emir Abdelkader, Menzel Ismail au sud de Bizerte et la Cité des juges.