Appel aux Tunisiens établis à l’étranger à créer de projets économiques en Tunisie

Les participants au forum annuel des Tunisiens à l’étranger, organisé vendredi 28 courant à Tunis, ont mis l’accent sur la nécessité de renforcer le rôle de la communauté tunisienne à l’étranger dans le développement global et dans la création de projets en Tunisie.

Ils ont proposé de promouvoir les textes juridiques relatifs aux Tunisiens à l’étranger, de les tenir informés des questions liées à la création de projets en Tunisie, de surmonter les difficultés bureaucratiques et de faciliter les prestations administratives.

Les participants ont, également, recommandé de mieux faire connaître les avantages accordés par l’Etat à la communauté tunisienne à l’étranger et les opportunités d’investissement offertes, mettant l’accent sur la nécessité de créer les mécanismes permettant de tirer profit des compétences tunisiennes à l’étranger.

Ils ont, aussi, appelé à renforcer le rôle des attachés sociaux, de multiplier l’organisation de rencontres économiques et d’investissement à l’étranger, d’encourager la diaspora tunisienne à transférer les fonds en Tunisie et de faire connaître les expériences réussies des investisseurs tunisiens établis à l’étranger.

Les participants au forum ont, également, insisté sur l’impératif de réactiver l’action culturelle à l’étranger, de valoriser la créativité, de développer les méthodologies d’enseignement de la langue arabe, d’associer les enfants des Tunisiens à l’étranger à la gestion de leurs affaires culturelles, sociales et éducatives dans le cadre de la politique de l’Etat visant à renforcer les manifestations culturelles tunisiennes à l’étranger.

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a annoncé, au terme des travaux du forum, la programmation, dans l’avenir, de journées culturelles tunisiennes au profit des Tunisiens à l’étranger et de promouvoir l’enseignement de la langue arabe.

Le gouvernement avait donné ses directives aux cadres et employés au niveau des maisons de Tunisie à l’étranger et aux attachés sociaux pour accorder un intérêt plus soutenu à la colonie tunisienne établie à l’étranger et de renforcer les liens entre les Tunisiens à l’étrangers et la Tunisie, a rappelé Trabelsi.

Les participants ont discuté lors du forum de plusieurs questions qui intéressent les Tunisiens à l’étranger, dont le nombre s’élève à près de 1,3 million de personnes. Il s’agit, notamment, de l’examen des moyens de consolider leurs relations avec la mère patrie, de renforcer leur contribution au développement global et de faciliter les conditions de leur retour en Tunisie.

Youssef Chahed a ouvert vendredi matin les travaux du forum annuel des Tunisiens à l’étranger en présence, notamment du ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, des cadres de l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OIT) et du secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).