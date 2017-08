Le Drian informe Jhinaoui de la teneur de la rencontre Sarraj-Haftar à Paris 

Jean-Yves Le Drian et Khemaies Jhinaoui, respectivement ministres français de l’Europe et des affaires étrangères et tunisien des Affaires étrangères, se sont entretenus, vendredi 28 juillet, sur des résultats de la rencontre mardi dernier à Paris du chef du gouvernement libyen d’entente nationale, Fayez Sarraj, avec le général Khalifa Haftar, lit-on dans un communiqué du ministère des affaires étrangères.

La rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts visant à encourager les protagonistes de la crise libyenne au dialogue pour parvenir à un règlement politique.

Le Drian a souligné, à cette occasion, le rôle des pays du voisinage dont la Tunisie, dans le rapprochement des vues entre les libyens et la garantie d’un cadre propice au dialogue, ajoute le communiqué.

De son côté, Jhinaoui a réaffirmé le soutien de la Tunisie aux efforts visant à aplanir les difficultés devant les libyens et à favoriser un règlement politique global.

Il a indiqué que la déclaration issue de la rencontre de Paris va de paire avec les principes de “la déclaration de Tunis pour un règlement politique global de la crise en Libye” qui a été signée par les ministres des affaires étrangères tunisien, égyptien et algérien, suite à leur rencontre à Tunis le 20 février 2017 dans le cadre de l’initiative présidentielle pour la Libye.

Jhinouai et Le Drian ont, également, convenu de coordonner leurs actions, de se concerter davantage et de consentir plus d’efforts pour favoriser les contacts entre les différentes protagonistes libyens et ce, dans le cadre de l’accord politique parrainé par les Nations Unies, indique-t-on de même source.

Les deux interlocuteurs ont, par ailleurs, évoqué les principales échéances bilatérales, notamment la première réunion du conseil supérieur tuniso-français qui devrait se tenir avant fin 2017.

Ils ont, en outre, convenu de garder le contact en prévision notamment de la réunion de la commission de suivi des résultats de la Conférence internationale de l’Investissement Tunisia 2020, prévue en septembre prochain à New York, en marge de l’assemblée générale des Nations Unies.