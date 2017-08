Académie internationale de la bonne gouvernance  : Le Certificat d’«agents de changement» décerné à 26 participants

La cérémonie de clôture de la deuxième session de formation de l’Académie internationale de la bonne gouvernance (AIBG) s’est déroulée le jeudi 27 juillet 2017 au siège de l’Ecole nationale d’administration, sous la présidence de Hedi Mekni secrétaire général du gouvernement.

A noter au passage que l’AIBG a été créée en 2014 au sein de l’Ecole nationale d’administration (ENA) avec l’appui de la GIZ -mandatée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ)-, en partenariat avec la présidence du gouvernement, et ce pour la période 2015-2021.

L’objectif principal de la mise en place de ce projet est de cibler les cadres et experts qualifiés de l’administration, mais également les personnes issues du secteur privé et de la société civile, également selon le critère de la qualification. L’Académie veille parallèlement au principe d’égalité des chances entre les régions et au respect du genre.

Les participants sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre un projet de réforme concret et réaliste, devant aboutir à un changement durable et efficient au sein de l’administration tunisienne qui soit perceptible pour le citoyen.

Cette année 2017, 26 participants ayant présenté un projet de changement portant sur «la gouvernance des projets publics» se sont vu remettre leur certificat d’«agents de changement» par l’Académie internationale de la bonne gouvernance.