Mohamed Trabelsi juge impératif pour la Tunisie d’élaborer une stratégie nationale migratoire

Une journée d’étude a été organisée jeudi 27 courant à Tunis sur la stratégie nationale migratoire (SNM) élaborée par le ministère des Affaires sociales en coordination avec l’Organisation internationale du travail (OIT) et les différents partenaires nationaux.

Cette stratégie, qui s’inscrit dans le cadre de la promotion des politiques migratoires, a pour objectif notamment de consolider la bonne gouvernance en matière de migration, protéger les droits et les intérêts des tunisiens à l’étranger et lutter contre l’émigration clandestine.

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a souligné à cette occasion l’impératif d’élaborer une stratégie nationale migratoire selon une approche plus globale et participative qui accorde une importance au rôle de près de 12% des Tunisiens résidents à l’étranger dans le processus de développement du pays.

Cette stratégie, a-t-il encore dit, vise à promouvoir l’émigration, protéger les droits des Tunisiens à l’étranger et à assurer une meilleure intégration dans le processus de développement.

Trabelsi a rappelé à cette occasion l’impératif de mettre en place les mécanismes nécessaires pour renforcer la relation des tunisiens à l’étranger avec le pays d’origine et les associer dans l’élaboration des programmes en relation avec l’émigration.

Abdelkader Mhadhbi, directeur général de la coopération internationale au ministère des Affaires sociales, a rappelé que la stratégie nationale migratoire élaborée initialement en 2012 a été actualisée en 2015 pour une meilleure concertation avec les parties concernées et les partenaires nationaux et internationaux.

Ce travail de révision a permis d’aboutir à une version consolidée reflétant les axes et les actions prioritaires de la Tunisie en matière de migration pour les prochaines années, a précisé la même source. Une première version du projet de la stratégie a tenu compte des objectifs nationaux dans le cadre du plan quinquennal pour le développement (2016/2020), a-t-il ajouté.

De leur côté, la représentante de l’OIT, Samia Kazi Aoul et Lorena Lando, chef de mission de l’OIM ont fait part de la disposition de l’organisation à poursuivre le soutien au profit de la Tunisie, l’échange des expériences et le renforcement de l’action commune avec le ministère des Affaires Sociales concernant les dossiers de l’émigration, des tunisiens à l’étranger et du travail décent.

Kazi Aoul a souligné à cette occasion que la SNM s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente signé par les parties concernées relatif au programme de travail décent pour la période 2017/2022 qui insiste sur la garantie du travail décent, la couverture sociale de tous les travailleurs dont les émigrants.

Figure au programme de la journée d’étude des tables rondes sur la bonne gestion dans le domaine migratoire, la protection des droits et des intérêts des émigrants et la migration et le développement.