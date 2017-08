La Grande-Bretagne lève les restrictions de voyage vers la Tunisie 

L’ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis, Louise De Sousa, estime que les autorités tunisiennes capables d’atténuer les menaces terroristes et à mieux protéger les visiteurs étrangers, ce qui se traduit sur le terrain aujourd’hui.

S’exprimant au cours d’une rencontre de presse à la résidence de l’ambassade britannique à Tunis, la diplomate britannique a ajouté que les autorités de son pays ont levé les restrictions de voyage vers la Tunisie car “il n’y a eu aucune opération terroriste ciblant les touristes étrangers en Tunisie depuis l’attaque de Sousse en juin 2015”. Elle rappellera au passage que la décision de restriction de voyage avait été prise dans le cadre de la politique étrangère du Royaume-Uni, et le ministère des Affaires étrangères britannique prévient contre les déplacements en cas de menaces terroristes ou de danger extrême et imminent pouvant affecter gravement les ressortissants britanniques.

De Sousa a, cependant, souligné que ce changement des consignes de voyage vers la Tunisie “ne signifie pas qu’il n’y plus de risque pour les ressortissants britanniques qui visitent la Tunisie. La consultation des conseils des autorités avant de voyager en Tunisie demeure nécessaire”.

Ceci étant, les déplacements restent déconseillés dans certaines régions, y compris les zones militaires fermées dans le sud et l’ouest de la Tunisie et la frontière libyenne, a précisé De Sousa.

Rappelons que le secrétaire d’Etat britannique au Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, dans un communiqué, a annoncé cette levée des restrictions de voyage vers la Tunisie précisant que cette décision vise notamment à impulser le secteur du tourisme en Tunisie, surtout que la situation sécuritaire dans le pays s’est nettement améliorée.

Toujours selon le communiqué, cette levée fait suite également à la concrétisation de la coopération fructueuse entre a Tunisie et la Grande-Bretagne dans ce domaine, avec le déploiement des efforts par les institutions sécuritaires et militaires pour la sécurisation des sites, monuments et circuits touristiques dans toutes les régions du pays.