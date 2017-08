Dimitris Avramopoulos chez Béji Caïd Essebsi pour parler migration et coopération sécuritaire

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu au Palais de Carthage, lundi 24 juillet 2017, le Commissaire européen chargé de la Migration, des Affaires intérieures et de la Citoyenneté, Dimitris Avramopoulos, actuellement en visite en Tunisie pour participer à la 2e réunion des ministres de l’Intérieur du Groupe de Contact sur “La route migratoire en Méditerranée centrale”. L’entrevue s’est déroulée en présence du chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui.

Selon un communiqué de la présidence, Avramopoulos a déclaré que la sécurité et la migration représentent une priorité pour l’Europe qui ne cesse d’œuvrer pour renforcer la coopération avec les pays de la région afin de trouver des solutions efficaces à même de permettre le traitement de la question de la migration irrégulière dans le bassin méditerranéen.

Il a, dans ce sens, insisté sur la nécessité de résoudre la crise libyenne pour minimiser son impact sur le flux des réfugiés vers l’Europe.

Il a également souligné l’importance de développer la coopération avec la Tunisie, relevant que des propositions d’axes de coopération sont actuellement à l’étude.

La Tunisie, a-t-il expliqué, peut jouer un rôle majeur en matière de migration, à travers l’instauration d’un partenariat développé pour encourager la migration régulière et faciliter le déplacement des personnes.

De son côté, le président de la République a souligné que le traitement de la question de la migration doit s’effectuer selon une approche pluridisciplinaire prenant en compte le développement et la création d’emploi.

Il a, dans ce cadre, appelé l’Europe à soutenir davantage les pays subsahariens et du sud de la Méditerranée et à les aider à réaliser les objectifs de développement et à améliorer les conditions de vie de leurs populations, de manière à assurer la sécurité et la stabilité dans la région.