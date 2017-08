Chafik Sarsar fait confiance en la capacité de l’ISIE d’organiser les municipales de 2017

Après avoir officiellement démissionné de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), le désormais ancien président de l’instance, Chafik Sarsar, a souligné, lundi 24 courant, que l’ISIE est capable d’organiser les élections municipales à la date prévue du 17 décembre prochain “au vu des nombreuses compétences dont elle dispose”.

Mourad Ben Mouelli, vice-président, et Lamia Zargouni, membre, quittent également l’Instance.

Lors d’une conférence de presse au siège de l’ISIE, Sarsar a affirmé avoir continué, avec les deux autres membres démissionnaires, d’accomplir leurs tâches et d’assister aux réunions de l’instance conformément à une décision issue de son conseil, le 17 mai 2017.

Il a, dans ce contexte, rappelé que l’inscription aux municipales avait démarré le 19 juin dernier.

De son côté, Mourad Ben Mouelli a indiqué que la décision de démissionner a été prise après s’être assuré d’avoir réuni toutes les conditions pour garantir la continuité du travail de l’Instance et poursuivre le processus électoral.

Pour sa part, Lamia Zargouni a souligné, lors de cette conférence, qui s’est déroulée en présence de plusieurs représentants d’instances constitutionnelles et de la société civile, le caractère participatif du travail de l’ISIE qui, pendant trois ans, a collaboré avec les organisations nationales, régionales et internationales, la société civile et les institutions médiatiques.

Chafik Sarsar avait annoncé, le 9 mai dernier, lors d’une conférence de presse sa démission de la présidence de l’ISIE ainsi que celle de Mourad Ben Mouelli et de Lamia Zargouni.

L’article 16 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 relative à l’ISIE stipule qu’en cas de vacance imprévue au sein du Conseil de l’ISIE pour cause de décès, démission, révocation, incapacité ou abandon de poste, le Conseil de l’Instance constate le cas de vacance et le note dans un procès-verbal spécial qu’il transmet avec les autres pièces du dossier à l’Assemblée législative qui procède, à la demande du président de l’Instance ou de la moitié des membres de son Conseil, au comblement du poste vacant conformément aux procédures prévues à l’article 6.

L’article 6 de la même loi stipule qu’une commission spéciale est créée au sein de l’Assemblée législative et chargée de l’examen et de la sélection des dossiers de candidature des membres du Conseil de l’Instance.