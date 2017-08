Le CEPEX à la recherche de partenaires à haute valeur ajoutée pour l’industrie pharmaceutique tunisienne

Pour encourager des partenariats avec des entreprises et groupes étrangers de référence internationale et booster les exportations tunisiennes hors produits traditionnels, le Centre de promotion des exportations en train d’initier, dans le cadre des accords de coopération avec les agences homologues étrangères, un nouveau programme d’accompagnement spécifique dédié aux secteurs à très forte valeur ajoutée et à haute teneur technologique.

C’est ainsi que, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération entre la Tunisie et la Wallonie-Bruxelles, le CEPEX a organisé du 09 au 15 juillet 2017, en collaboration avec ses partenaires wallons, une mission de rencontres de partenariats et de networking en région Wallonie en Belgique au bénéfice d’un groupe d’entreprises tunisiennes actives dans le secteur de la production pharmaceutique et du Pôle biotechnologique de Sidi Thabet.

Cette mission a ciblé les entreprises tunisiennes qui souhaitent nouer des partenariats technologiques et financiers avec des entreprises et laboratoires wallons reconnus et actifs dans les métiers des sciences de la vie. Il s’agit notamment de permettre aux entreprises tunisiennes d’acquérir les technologies et les compétences nécessaires pouvant leur permettre de se développer à l’international, particulièrement en Europe occidentale, au Maghreb et en Afrique de l’Ouest.

La mission portait également sur un programme de mise en relations entre le Pôle biotechnologique de Sidi Thabet (Parc Technologique dédié à l’industrie pharmaceutique et le bien-être) avec des laboratoires, instituts de recherches et centres de ressources technologiques actifs dans la recherche et la production des vaccins et des bio-médicaments. Il s’agit de trouver un partenaire financier et technologique pour la mise en production pour la première fois en Tunisie de bio médicaments notamment les vaccins et les bio similaires. Seule l’Afrique du Sud possède actuellement ce savoir-faire sur le continent africain.

A ce titre, le programme a porté sur une douzaine de rencontres : les premières avec des entreprises et des laboratoires de recherche médicale; les secondes avec le chef de cabinet du Maire de la ville de Charleroi, le BIOPARK Charleroi Bruxelles (Pôle d’excellence en biotechnologies avec 02 universités, 04 centres de recherches, 10 entreprises, 02 unités de valorisation des résultats des recherches et des centres de formation), le Biowin (Cluster dédié à la biotechnologie santé et des technologies médicales regroupant 164 entreprises, 400 unités de recherches, 05 universités et plusieurs instituts de recherches).

Suite à cette mission, des opportunités de partage sont mises en lumière. Un programme pour un 2ème round de rencontres est prévu à Tunis avant la fin de l’année 2017. Il consistera à aider, entre autres, le Pôle biotechnologique de Sidi Thabet à trouver le partenaire financier et technologique idoine pour la mise en production en Tunisie des bio-similaires et vaccins destinés au marché local et à l’export.

Il est également question de réaliser une action triangulaire Tunisie-Wallonie pour favoriser l’accès des produits pharmaceutiques et cosmétiques tunisiens au Sénégal.