Radhouane Ayara reconnaît un manque de communication entre le MAE et les TRE

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Radhouane Ayara, a reconnu, samedi 22 juillet, un certain manque de communication entre son département et les Tunisiens établis à l’étranger.

Ayara estime que “…les membres de la communauté tunisienne à l’étranger ne sont pas suffisamment informés de leurs droits et des services qui leurs sont offerts”, répondant ainsi à une question du député du Mouvement Ennahda, Hassine Jaziri, lors d’une séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple.

“Les obstacles qu’ils rencontrent quotidiennement dans leurs pays d’accueil et qui nécessitent une intervention immédiate sont surmontés à travers les consulats et les présidents des délégations diplomatiques”, a-t-il fait remarqué.

S’agissant d’une question relative à l’état d’avancement de la stratégie nationale de la migration et de la prise en charge de la diaspora tunisienne, le Secrétaire d’Etat a fait savoir que certains ministères n’ont pas été associés à l’élaboration de cette stratégie.

Cela, a-t-il dit, a poussé l’autorité de tutelle à élargir le cercle de consultation et à adresser un rapport détaillé à tous les ministères concernés, précisant, que ce rapport sera soumis à la Présidence du gouvernement et à la commission des affaires des Tunisiens à l’étranger.

Pour ce qui est de la proposition d’un député relative à la nécessité de rattacher toutes les structures chargées du dossier de la communauté tunisienne à l’étranger au ministère des affaires étrangères à l’instar de l’Office des Tunisiens à l’Etranger, Radhouane Ayara a souligné que son département compte adopter cette démarche.

Et de mentionner que l’autorité de tutelle a proposé depuis le mois d’octobre dernier de tenir un conseil ministériel afin d’examiner cette question, mettant l’accent sur la nécessité d’activer le conseil national des Tunisiens à l’étranger et de le rattacher aussi au ministère des Affaires étrangères.

Réagissant à la réponse du Secrétaire d’Etat sur le manque de communication entre les Tunisiens à l’étranger et l’autorité de tutelle, le député Hassine Jaziri a suggéré de réactiver la page Facebook du Secrétariat d’Etat chargé de l’immigration et des Tunisiens à l’étranger créée en 2014 et le site web “Portail de Tunisie”.

“Cela permettra de renforcer davantage le lien entre les Tunisiens à l’étranger et leurs mère patrie, de répondre à leurs interrogations et de les tenir au courant de toutes les actualités”, a-t-il ajouté.