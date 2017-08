Le projet de construction de résidences touristiques à Yasmine Hammamet n’a pas eu l’aval de l’ONTT

L’Office national du tourisme tunisien (ONTT) n’a pas encore autorisé la réalisation du projet de construction de résidences touristiques dans la zone touristique de Yasmine Hammamet en attendant l’accord de la municipalité. C’est ce qu’a affirmé, samedi 22 juillet 2017, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Salma Elloumi Rekik, lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales adressées à des membres du gouvernement, répondant ainsi à une question du député Ahmed Khaskhoussi sur un accord de promesse de vente signé en 2015 avec un nouvel investisseur afin de réaliser ces résidences conformément au plan d’aménagement de la municipalité.

Elle fait toutefois savoir que cet investisseur ne pourra démarrer les travaux qu’après la finalisation des procédures administratives dont l’obtention du permis de la municipalité et l’accord de l’ONTT. Après l’accomplissement desdites procédures, l’accord final de vente sera signé avec l’’Agence foncière touristique (AFT) chargée de la réalisation des opérations commerciales et de leurs financement par ses ressources propres, conformément au règlement intérieur, a précisé Elloumi.

Elle a rappelé que le lot de terrain en question (7.433 mètres carrés) destiné à la construction de zones touristiques a été cédé conformément aux règlements et procédures en vigueur. Et d’ajouter que l’élaboration des plans d’aménagement urbain et le changement de caractère des terres relèvent des prorogatifs des conseils municipaux, et ne concernent donc pas l’AFT.

Salma Elloumi a précisé que ce lotissement qui a été attribué, auparavant, à un investisseur, lui a été retiré depuis 2011, vu que ce dernier n’a pas honoré ses engagements. Le lot a été soumis une 2ème fois aux investisseurs, outre à la municipalité de Hammamet.