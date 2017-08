Journée du Savoir 2017 : Les lauréats des examens nationaux

A l’occasion de la Journée du savoir, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a décerné, lors d’une cérémonie organisée vendredi 21 juillet au palais de Carthage, des prix aux lauréats des examens nationaux au titre de l’année 2017.

Voici la liste des lauréats:

Lauréats du secteur de l’éducation:

– Concours d’accès aux collèges pilotes: Yassine Sahli de l’école primaire privée Salaheddine Ayoubi de Sousse (Moyenne: 19.45/20)

-Certificat de fin d’études de l’enseignement de base: Seifedine Zaâfouri du collège pilote Kheireddine Bacha de Sidi Bouzid (Moyenne: 19.12/20)

– Diplôme du Baccalauréat (Section mathématiques): Mohamed Amine Ketata du lycée pilote Farhat Hached de Sfax (Moyenne: 19.24/20)

Section sciences expérimentales: Emna Jardaq du lycée pilote Farhat Hached de Sfax (Moyenne: 19.78/20)

Section sciences techniques: Arij Mkhinini du lycée pilote de Sousse (Moyenne: 19.36/20)

Section économie et gestion: Cyrine Ben Atiallah du lycée Habib Mâazoun de Sfax (Moyenne: 17.30/20)

Section Informatique: Mohamed Amine Ben Krim de lycée de Korba et Wael Rabah du lycée de la Soukra (Moyenne: 18.12)

Section Lettres: Yasmine Boussebah du lycée Taieb Mhiri de Sfax (Moyenne: 16.05/20)

Section Sports: Amal Ben Dhia du lycée Bourguiba de Monastir (Moyenne: 17.52/20)

Lauréats de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique selon les spécialités:

– Sciences économiques et gestion: Fatma Rhimi de l’Institut Supérieur des Affaires de Tunis (Moyenne: 19.41/20)

Médecine et sciences de la santé: Hakim Omri de l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Sfax (Moyenne: 17.08/20)

Mathématiques, informatique et télécommunication: Samir Mansri de la Faculté des Sciences de Gafsa (Moyenne: 16.92/20)

Etudes technologiques: Nizar Ben Hsan de l’Institut Supérieur des Technologies de l’Environnement, de l’Urbanisme et de Bâtiment (Moyenne: 16.52/20)

Sciences de la vie et de la terre, physiques et chimie: Ikhlas Rabhi de l’Institut des Sciences et des Technologies de Sidi Bouzid (Moyenne: 16.42/20)

Langues et lettres: Sandra Mâlaa de l’Institut Supérieur des Langues de Tunis (Moyenne: 16.27/20)

Education physique: Rihab Raghad de l’Institut Supérieur du Sport et de l’éducation Physique (Moyenne: 16.02/20)

Art et métiers: Hatem Zghona de l’Institut Supérieur de musique de Tunis (Moyenne: 15.97/20)

Sciences humaines et sociales: Olfa Ouerzli de l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis (Moyenne: 15.91/20)

Sciences agricoles et vétérinaires: Mohamed Amine Ayari de l’Ecole Supérieure de l’Agriculture de Mogren (Moyenne: 15.82/20)

Architecture et urbanisme: Imen Jendoubi de l’Ecole nationale des Sciences et des Technologies Avancées de Borj Sidria (Moyenne: 15.35/20)

Sciences religieuses: Kamel Smida de l’Institut Supérieur de Prédication et d’Instruction religieuse de Kairouan (Moyenne: 15.13/20)

Sciences juridiques: Maroua Néji de la Faculté des Droits de Sfax (Moyenne: 15.13/20)

Lauréats du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique selon les universités:

– Université de Sfax: Asaouer Belhdj Sâad de l’Ecole Supérieure du Commerce (Moyenne: 17.94/20)

Université de Jendouba: Husseini Dara de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion (Moyenne: 17.32/20)

Université de Sousse: Cyrine Abdelmoula de l’Ecole Supérieure des Sciences et des Techniques de la Santé (Moyenne: 16.94/20)

Université de Monastir: Nadia Kheriji de l’Ecole Supérieure des Sciences et des Techniques de la Santé de Monastir (Moyenne: 16.78/20)

Université Tunis-El Manar: Najet Manai de l’Ecole Supérieure des Sciences et des Techniques de la Santé de Tunis (Moyenne: 16.65/20)

Université de la Manouba: Cyrine Bourass de l’Ecole Supérieure du Commerce de Tunis (Moyenne: 16.30/20)

Réseau des Instituts des Etudes Technologiques: Mohamed Rami Belhadj Mohamed de la Direction Générale des Etudes Technologiques (Moyenne: 16.20/20)

Université de Carthage: Emna Ben Amor de l’Institut des Etudes Supérieures Commerciales (Moyenne: 16.13/20)

Université de Gabès: Najla Fattouch de l’Institut Supérieur de Gestion (Moyenne: 16.19/20)

Université de Gafsa: Moncef Issaoui de la Faculté des Sciences (Moyenne: 15.91/20)

Université Zitouna: Aya Ben Lakhdar de l’Institut Supérieur de Théologie (Moyenne: 15.90/20)

Université de Kairouan: Sana Ben Hloua de l’Institut Supérieur de Gestion (Moyenne: 15.85/20)

Liste des lauréats par ministères:

Présidence du gouvernement:

Certificat de fin d’études du cycle supérieur de formation des conseillers des services publics Ecole Nationale d’Administration: Ibtissem Baldi, spécialité: audit, Inspection et Justice- ENA

Ministère de l’Intérieur:

– Diplôme national d’ingénieur – Fin d’études de la session des commissaires de police: Kaouther Toumi, spécialité: Communication à l’école nationale de formation des cadres de la sûreté nationale, Carthage Salammbô.

– Diplôme de master de recherche – Officier de la garde nationale: Walid Bou Affar, spécialité: Sciences juridiques et gestion, école des officiers Bir Bouragba.

– Diplôme de fin d’études appliquées en protection civile – Office de la protection civile:

Ahmed Ben Khelifa, spécialité: Génie informatique à l’école des officiers de la protection civile.

Ministère de la Justice:

– Certificat de fin d’études à l’Institut supérieur de la magistrature:

Sameh Akroud, spécialité, attaché judiciaire

– Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat: Mouna Cherif

Ministère de la Défense nationale:

– Diplômes de l’Académie militaire: Diplôme national de master: Abdennasser Messaoudi, spécialité: sciences militaires.

– Diplôme national d’ingénieur: Ahmed Ben Younes, spécialité: pilotage d’avions, école d’aviation de Borj el-Amri: Aymen Zammit (spécialité: pilotage de navires et systèmes maritimes, Académie marine de Menzel Bourguiba)

Ministère des Finances:

– Certificat d’études de Douanes, Ecole Nationale de la Douane: Taher Echi

– Certificat de fin de cycle de formation continue pour accéder au rang d’inspecteur central à l’école nationale des finances: Habib Omri, spécialité: Finances publiques

– Certificat de fin de cycle de formation continue pour accéder au rang d’inspecteur général des services financiers: Nizar Lahmar, spécialité: Fiscalité – Ecole nationale des finances

Ministère des Affaires sociales:

– Programme national d’enseignement pour adultes: Sabeh Ben Saïd – Centre de promotion sociale de Bizerte

Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi:

– Certificat de technicien supérieur: Meriem Grichène, du Centre sectoriel de l’habillement, la Goulette.

– Brevet de technicien professionnel: Emna BachTobji du Centre Sectoriel des Industries Alimentaires de la Cité El Khadra

– Brevet d’aptitude professionnelle: Hajer AbdelFattah du Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnel de Kébili

Le prix national de recherche scientifique et de technologie a été décerné à Sami Sayadi du centre de Biotechnologie de Sfax alors que le prix des institutions de recherche a été remis à l’Institut National des Etudes Agricoles de Tunis.

Le lauréat du diplôme de doctorat a été décerné à Imen Chakchouk Khelil de l’Université de Sfax.

Le premier prix national d’animation culturelle dans les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été remis à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de La Manouba.

Le second a été attribué ex æquo à l’Institut supérieur des études appliquées en Sciences humaines de Gafsa et à la Faculté des Droits et des Sciences Politiques de Tunis.

Le prix national d’animation culturelle dans les institutions de services universitaires a été attribué à la cité universitaire de Ras Ettabia à Tunis (premier prix) et à la cité universitaire Ibn chabbat à Sfax (second prix).