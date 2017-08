Le 1er prix de la compétition entrepreneuriale Lead de l’IACE à Ayoub Khemiri

Un jeune originaire du gouvernorat du Kef a remporté le prix de la compétition entrepreneuriale Lead lancé par l’IACE (Institut arabe des chefs d’entreprise) en collaboration avec l’ONG Spark.

Le vainqueur Ayoub Khemiri a présenté un projet innovant portant sur le lancement d’un bureau d’études dans le secteur agricole qui offre un accompagnement du promoteur en matière d’études de faisabilité, de forage des puits, d’identification de la qualité de l’eau et son degré de salinité, de fertilité de la terre et de rentabilité du projet à réaliser.

De tels projets auront un impact positif sur le développement du secteur agricole, la promotion de l’investissement dans la région et l’aide à la sélection des projets rentables et efficients, a affirmé l’initiateur du bureau d’études, ajoutant qu’il a bénéficié d’un crédit de la Banque tunisienne de solidarité (BTS) pour réaliser son projet.

L’IACE en collaboration avec l’ONG Spark avaient lancé, fin juin 2017, un appel à candidatures pour la compétition entrepreneuriale au Kef et à Kairouan. Le projet Lead a pour objectif de créer des opportunités d’emplois viables pour les jeunes à travers l’entrepreneuriat dans ces deux gouvernorats.

Lead Project vise également à mettre en place tout un programme pour développer l’employabilité dans les secteurs porteurs en proposant un accompagnement aux jeunes âgés entre 15 et 35 ans et ce à travers le coaching, les formations et un accès aux sources de financement pour les aider à lancer leur projet.

Dans le même sens, le programme Lead Project a pour mission de promouvoir l’esprit d’entreprise auprès des jeunes grâce à l’intégration de l’éducation à l’entrepreneuriat dans l’enseignement secondaire et supérieur.

Les 15 semis-finalistes ont bénéficié de deux cours de formation visant à améliorer leurs plans d’affaires et la présentation de leurs projets devant les institutions financières.

L’IACE accompagnera également les gagnants depuis la phase d’implémentation des idées jusqu’à la création officielle des entreprises.