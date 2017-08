Au cours du 1er semestre 2017, les Tunisiens ont passé plus de 2 millions de nuitées dans les établissements hôteliers tunisiens, ce qui représente une progression de 20,3% par rapport à la même période de 2016. Ce sont les chiffres avancés, mercredi 19 juillet, par la secrétaire générale adjointe de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH), Mouna Ben Halima.

Intervenant lors d’une conférence de presse organisée au siège de la fédération, Ben Halima a mis l’accent sur l’importance du marché local qui aidera à la relance du tourisme tunisien.

Il est temps d’organiser le marché local, en collaboration avec le ministère du Tourisme, les agences de voyage et tous les intervenants du secteur touristique, a-t-elle encore indiqué.

Selon elle, le secteur de l’hôtellerie doit présenter un produit conforme aux standards internationaux et aux attentes des clients -tunisiens et étrangers-, rappelant dans ce cadre que les normes de classification en vigueur datent de 2005 et concernent principalement les critères matériels et non de service.

Elle a appelé, à cette occasion, à réviser ces normes, recommandant aux vacanciers de faire preuve de vigilance avant de réserver leurs séjours dans les hôtels et de bien vérifier les commentaires sur le net.

Dans le même ordre d’idée, Ben Halima a indiqué, qu’une étude menée, en avril 2016, par la FTH, a révélé que près de 84% des clients tunisiens sont globalement satisfaits de leurs séjours hôteliers tandis que 16% ne sont pas satisfaits de la qualité des services.

En termes d’attentes prioritaires, les tunisiens évoquent la nourriture (1ère place), la propreté (2ème place), l’accueil (3e place), l’animation (4ème place) et la qualité du service (5e place).

De son côté, le président de la Fédération régionale de l’hôtellerie de Djerba/Zarzis a mis l’accent sur la nécessité d’élaborer une stratégie nationale pour la promotion du marché local.

Le marché local, très important pour le secteur touristique, a besoin de produits spécifiques destinés aux familles tunisiennes, a-t-il ajouté.