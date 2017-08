Tunisie Telecom migre sa plateforme BNG vers le 100G

Pionnier dans le secteur des télécommunications, Tunisie Telecom qui œuvre en permanence à moderniser son réseau et améliorer la qualité de ses services et l’expérience de ses clients en matière de haut et très haut débit, a mis en service et pour la première fois en Tunisie, la nouvelle plateforme BNG (Broadband Network Gateway) qui remplacera l’ancienne plateforme.

Disposant de performances et de capacités exceptionnelles permettant de router un trafic internet de l’ordre du Térabit et de traiter des centaines de milliers de sessions internet simultanées, ces équipements BNG constituent le point d’accès central au réseau large bande pour les abonnés aux services internet. Ils établissent et gèrent les sessions d’abonnés entre le réseau et les modems des clients quels que soient leurs FSI.

Ce projet fait partie intégrante d’un projet global, pour le développement de l’infrastructure de Tunisie Telecom supportant l’essentiel du trafic Data et Internet écoulé à travers le pays.

C’est ainsi que plusieurs liaisons vers l’international ont été migrées ou sont en cours de migration de n*10 Gb/s vers le 100 Gb/s. De même, le Backbone IP/MPLS ainsi que la Backbone Internet ont été modernisés en 2016 pour, entre autres, supporter des liens de types 100G et atteindre une capacité totale d’environ 2 Térabits.

Sans oublier les réseaux d’accès et d’agrégation qui continuent progressivement à être modernisés dans le sens de la migration vers un réseau convergent, multiservices, mieux adapté aux services IP et offrant des débits sans cesse en forte augmentation. Ceci inclut les technologies d’accès très hauts débits à l’image du VDSL2 actuellement disponible sur plus de 1.500 sites répartis sur tout le pays et permettant à une ligne d’abonné qualifiée d’atteindre 100 Mb/s.

Les technologies FTTH sont également en plein essor et sont déjà en exploitation dans plusieurs quartiers à fort potentiel, notamment dans les régions de Tunis et de Sfax.

Le déploiement de la nouvelle plateforme (BNG) a été entamé au cours du mois de juin 2017 et a permis la migration d’une partie importante du trafic internet. La migration totale du trafic sur la nouvelle solution sera finalisée au cours des prochaines semaines, ce qui aura pour effet immédiat une plus grande fluidité de l’acheminement du trafic Internet.

En effet, l’amélioration de la bande passante a atteint jusqu’à ce jour pour certains sites les 20% et pourra atteindre 40% après la migration totale (SWAP).