La Tunisie sera l’invitée d’honneur au salon mondial du textile et de la mode ” Première Vision ” qui se tiendra, du 19 au 21 septembre 2017 à Paris, ont annoncé dans un communiqué rendu public mardi après-midi, les organisateurs du salon à Paris. C’est pour la première fois que Première Vision Paris organise ” Focus sur un pays ” pour présenter un pays dans un espace dédié à cet événement “, souligne le communiqué.

Et d’ajouter que ” le Focus sur la Tunisie a pour objectif de mobiliser, soutenir et promouvoir la résurgence du secteur de textile tunisien “. C’est dans un stand, de 100 m2, aménagé et conçu par les organisateurs de la semaine de la mode de Tunisie, que le savoir-faire tunisien dans le domaine sera présenté, et ce avec le soutien du ministère de l’Industrie et du commerce, de la La Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) et du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Selon la même source, la présentation des professionnels du textile et de la mode en Tunisie ” améliorera leur capacité à être plus qu’un fabricant de renom “. ” Ils peuvent également être en phase avec les tendances occidentales de la mode ainsi qu’avec les évolutions majeures du marché “, soulignent les organisateurs de Première Vision Paris.

Le salon du textile Première Vision Paris est organisé deux fois par an ; en février et en septembre. C’est un rendez-vous incontournable des professionnels de toute la filière du textile, (accessoires, design, confection…).

1678 exposants venant de plus de 100 pays ont participé à l’édition de février 2017. Au total 56 250 visiteurs se sont rendus à Première Vision Paris lors de cette édition.