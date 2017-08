WIFAK BANK inaugure sa 10ème agence à Gabès

WIFAK BANK a inauguré, mardi 18 juillet 2017, sa nouvelle agence WIFAK BANK Gabès, en présence du DG de WIFAK BANK, Mohamed Mellousse, de des responsables de la banque, ainsi des hommes et femmes d’affaires de la région et autres clients particuliers et professionnels.

Cette nouvelle ouverture porte à 10 le nombre d’agences WIFAK BANK, et s’inscrit dans le cadre de la stratégie de WIFAK BANK visant à se rapprocher davantage de ses clients…

L’agence WIFAK BANK Gabès, déjà en activité depuis le 13 juillet 2017, est équipée d’un DAB pour permettre aux clients d’effectuer les opérations de retrait d’argent 7 jours/7 et 24h/24 et des écrans dynamiques pour informer les clients des cours de change, des produits et services ainsi que d’autres informations utiles. Elle est conçue d’une manière innovante et elle illustre bien le choix de WIFAK BANK pour la modernité et la convivialité de ses espaces d’accueil clients et confirme sa volonté de maintenir un service de proximité et de qualité pour tous. Tout est conçu pour rendre la visite agréable.

Par ailleurs, WIFAK BANK ouvrira, les 20 et 21 courant, deux nouvelles agences à Sousse Sahloul et à Msaken ; d’autres sont également prévues à Zarzis, Ben Guerdane, Médenine, Tataouine, Kairouan, Béja et Kram.

A noter que WIFAK BANK ambitionne de densifier son réseau pour mieux accompagner ses clients, leur offrir des services financiers de proximité et d’assurer une présence sur tout le territoire tunisien. L’objectif est d’atteindre 32 agences d’ici fin 2017.