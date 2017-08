L’action permanente fera du continent africain, qui regorge de joueurs de qualité, l'”avenir du football mondial”. C’est ce qu’a déclaré, mardi 18 juillet à Skhirat, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.

“L’Afrique, qui était depuis le mondial 1982 au centre de l’intérêt des experts et des spécialistes de la discipline, est devenue le futur du football mondial, et ce futur doit devenir présent à travers l’action”, a expliqué Infantino lors de la cérémonie d’ouverture du symposium de la Confédération africaine du football (CAF) organisé les 18 et 19 courant sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.

Pour avoir une vision, il faut débattre et analyser, d’où l’importance de cette rencontre internationale qui marque l’unité, a-t-il souligné, notant que ce symposium de la CAF est l’occasion de discuter de sujets qui marquent l’avenir du football africain.

La FIFA accorde une grande importance à l’avenir du football africain, a rappelé Infantino, soulignant que l’organisation du foot mondial a multiplié par quatre le budget alloué aux fédérations nationales en plus d’avoir augmenté le nombre des équipes engagées en Coupe du monde (de 32 à 48).

Ce symposium de deux jours, organisé à l’initiative de la Confédération africaine de football (CAF) en collaboration avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF), vise à développer la vision du football africain pour la décennie à venir. L’accent sera mis, lors de cet événement international, sur les problématiques relatives aux compétitions de la CAF, notamment celles liées au format, à la périodicité et à l’organisation.

Cette manifestation réunit des personnalités issues des différents corps de métiers qui œuvrent pour le développement du football africain notamment les joueurs, arbitres, entraîneurs, journalistes, responsables, dirigeants et administrateurs qui se pencheront sur plusieurs sujets se rapportant à “la Coupe d’Afrique des Nations”, au “cahier de charge du pays organisateur de la CAN”, aux “compétitions interclubs”, au “football des jeunes”, au “football et développement”, à “la Communication et médias” et aux “Marketing et TV”.

Prennent part également à cet événement d’anciennes gloires du football africain, notamment Joseph-Antoine Bell, Rabah Madjer, Ahmed Faras, “Jay-Jay” Okocha, Badou Zaki, Anthony Baffoe, Mohammed Timoumi, Hossam Hassan, Patrick Mboma et Gérémi Njitap.

La cérémonie d’ouverture de ce symposium a été marquée par la présence, notamment du Chef du gouvernement marocain, Saâd Eddine El Othmani, du président de la Chambre des représentants, Lahbib El Malki, ainsi que plusieurs membres et responsables gouvernementaux.

Le Maroc avait été retenu pour accueillir cette rencontre lors de la réunion du Comité exécutif de la CAF, tenue à Manama au Bahreïn, le 8 mai dernier. Après ce symposium, la CAF tiendra à Rabat la réunion de son Comité exécutif et une Assemblée générale extraordinaire.