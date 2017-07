Une délégation du Congrès américain reçue au Palais de Carthage

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, mardi 4 juillet, au Palais de Carthage, une délégation du Congrès américain conduite par Rodney Frelinghuysen, président de la Commission du budget de la Chambre des représentants du congrès américain.

Frelinghuysen a évoqué les relations historiques qui unissent la Tunisie et les Etats Unis d’Amérique, soulignant l’intérêt accordé par le congrès américain à la réussite de l’expérience démocratique tunisienne.

Il a réitéré la nécessité de soutenir la Tunisie et d’appuyer ses efforts pour relever les nombreux défis qu’elle rencontre, selon un communiqué de la Présidence de la République.

Rodney Frelinghuysen a, en outre, souligné l’importance de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, d’échanges culturels et universitaires et de multiplication des visites bilatérales. Il a insisté sur la ferme détermination de la délégation américaine à œuvrer pour que les Etats-Unis maintiennent leur engagement en faveur du soutien de la Tunisie au même niveau des années précédentes.

De son côté, le président Caïd Essebsi a souligné que cette visite témoigne de la profondeur des relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, saluant le développement, au cours des dernières années, du partenariat tunsio-américain dans plusieurs domaines, notamment sécuritaire et militaire, ce qui, a-t-il dit, a permis à la Tunisie de réaliser des avancées en matière de lutte antiterroriste et de surveillance des frontières.

La Tunisie, a-t-il affirmé, est déterminée à aller de l’avant sur la voie de la construction démocratique malgré les nombreux défis qui attendent le pays, surtout en matière d’emploi, de jeunesse et de développement.

Caïd Essebsi a exprimé son souhait de voir les Etats Unis continuer de soutenir la Tunisie au cours de la prochaine période.

Le projet de budget 2018 des Etats Unis prévoit une baisse importante de l’aide à la Tunisie. L’administration de Donald Trump propose d’accorder à la Tunisie, durant l’exercice financier 2018, une aide de seulement 54,6 millions de dollars (133,5 MDT) soit en baisse de 85,8 millions de dollars (209,8 MDT) par rapport à l’année 2017.