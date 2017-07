Les problèmes des associations en charge des catégories démunies en débat à l’ARP

Une séance d’écoute du ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a été tenue lundi par la Commission des affaires des handicapés et des catégories démunies à l’assemblée des représentants du peuple (ARP).

La séance a permis de passer en revue les problèmes et les difficultés rencontrés par les associations chargées des affaires des personnes handicapées dans les gouvernorats de Jendouba, Le Kef, Kairouan et Nabeul.

Parmi les problèmes rencontrés par les associations dans ces régions figurent notamment une insuffisance des ressources financières, un manque du personnel qualifié en plus des équipements délabrés.

La Commission a mis en valeur, à ce propos, le problème de la faible subvention publique soit seulement 10% de contribution à la masse salariale des agents concernés par la convention sectorielle. Une telle contribution ne répond pas aux besoins des associations et leurs sections.

Les membres de la commission ont mis en garde, par la même occasion, contre la prolifération du taux des dettes de ces associations au profit de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) outre les locaux inadaptés exploités par certaines associations, les bus délabrés et fréquemment en panne, et le manque des équipements pédagogiques dans certains centres spécialisés.

Evoquant le cadre éducatif spécialisé, les membres de la commission ont relevé le manque flagrant des psychologues et experts en orthophonie et en rééducation physique. La régularisation de la situation professionnelle de certains agents relevant des associations dont les ouvriers de chantiers, les ouvriers du mécanisme 16 et de service civil volontaire, a été également évoqué par les membres de la commission.

La commission a signalé à cette même occasion le problème des élèves de retour dans le centre après un échec d’intégration dans les écoles pour différentes raisons dont l’absence d’encadrement adéquat au profit de cette catégorie de personnes.

Mohamed Trabelsi a souligné l’importance de cette séance afin de promouvoir la situation des personnes à besoins spécifiques en améliorant les prestations accordées et en développant les centres d’accueil.

Différentes lacunes sont constatées, a ajouté Trabelsi, affirmant à ce propos l’impératif d’améliorer la qualité des services, développer les centres d’accueil et accorder l’importance nécessaire aux ressources humaines en charge des personnes à besoins spécifiques.

La Commission des affaires des handicapés et des catégories démunies avaient effectué depuis le mois de mars dernier une série de visite dans plus de 15 centres spécialisés dans les gouvernorats de Jendouba, Le Kef, Kairouan et Nabeul, afin de relever les défaillances et les problèmes rencontrés. Des visites sont planifiées prochainement vers le sud.