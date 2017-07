Tunisie–Canada : Rencontre sur les opportunités de collaboration et de réseautage

L’UTICA et la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise organisent, mercredi 5 juillet 2017 au siège dudit patronat, en collaboration avec l’ambassade du Canada à Tunis, une rencontre économique tuniso-canadienne ayant pour thème: les opportunités de collaboration et de réseautage.

Cette rencontre, qui verra la participation d’intervenants tunisiens et canadiens, se tiendra en présence de Lise Thériault, vice-Première ministre du Québec en charge des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la Condition féminine.

La table ronde, qui sera présidée par Wided Bouchamaoui, présidente de l’UTICA, et Carol McQueen, ambassadeur du Canada à Tunis, abordera la problématique des échanges économiques tuniso-canadiens par rapport à l’entrepreneuriat féminin.

Le programme de la rencontre comprend des interventions de Raoudha Ben Saber (présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise), Danièle Henkel (chef d’entreprise), Claude Delage (vice-présidente Rayonnement des affaires chez Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif) et de Ruth Vachon (présidente-directrice générale du Réseau des femmes d’affaires du Québec (RFAQ) depuis juin 2010.