Le marché boursier tunisien débute, lundi, dans le vert où l’indice principal affiche un gain de 0,67% à hauteur de 6062,83 points, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners(MCP).

Côté variations, UADH grimpe de 5,60% à 3,39 dinars (D), suivie par UIB et SOKNA qui affichent une performance respective de 4,43% et 4,40% à 22,35 D et 3,79 D.

Dans le rouge, MPBS perd 2,78% à 3,05 D tout comme ARTES et TPR qui dévissent respectivement de 2,66% et 1,62% à 8,03 D et 3,03 D.