Tourisme & Voyages : Oossafer, une plateforme de réservation “révolutionnaire”!

Diplômé de l’Institut de hautes études de Glion en Suisse, Sadok Chiboub est un homme rompu aux techniques de la gestion touristique et hôtelière. Son parcours le prouve. Souvent il anticipe avec des idées bien en place. Certains diront qu’il a de la suite dans les idées. Mais s’il en est ainsi c’est parce que M. Chiboub possède ce petit plus qui fait souvent la différence: l’audace, la perspicacité. Et il sait se créer des opportunités.

Avec Oossafer –il fallait y penser comme nom-, moteur de réservation B2B créé en 2015 et opérant partout dans les quatre coins de la planète, Sadok Chiboub sait suivre la tendance touristique mondiale.

Il a récemment reçu Webmanagercenter dans les locaux de son entreprise sis à El Manar 2. Dans l’interview-vidéo qui suit, M. Chiboub présente l’activité d’Oossafer qui est basée sur un accès direct de ses clients. En effet, l’agence de voyage ou l’entreprise, avec un contrat fixe, a un accès direct à la plate-forme de Oossafer et peut facilement réaliser en ligne des réservations confirmées et payées de chambres d’hôtel, vols, transferts, activités, location de voiture, location de maison, des billets de sport partout à travers le monde.

La plate-forme Oossafer contient également d’importants atouts pour les clients: elle est accessible 24h/24, 365 jours par an; elle donne la possibilité d’opérer des confirmations de réservation en ligne en temps réel à des prix de gros concurrentiels; elle contient des images de produits mises à jour, descriptions, équipements, emplacements et cartes interactives; et même des options de taux multi-devises, etc.

En fait, comme c’est une plate-forme mondiale mise à jour de façon instantanée, Oossafer propose des hôtels dans toutes les villes du monde, de Paris à Tokyo, en passant par Londres, Barcelone, Berlin, Dubaï, New York, Johannesburg, Le Caire… Idem pour les destinations (Madrid, les Caraïbes, Amsterdam, Miami, Las Vegas, Rome…).