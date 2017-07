Francophonie : Une stratégie économique pour plus de synergie entre les pays membres

“Une stratégie économique visant à créer plus de synergie dans l’espace de la francophonie est mise en oeuvre par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)” selon la secrétaire générale de l’Organisation, Michaëlle Jean, en visite officielle en Tunisie du 28 juin au 1er juillet 2017.

Jean, dont les propos sont rapportés dans un communique publié samedi, par l’UTICA, a indiqué que des incubateurs et des accélérateurs technologiques sont en cours de déploiement par l’OIF dans 13 pays africain ajoutant lors d’une rencontre vendredi avec la présidente de l’UTICA, Wided Bouchamaoui, que “l’expérience tunisienne en matière de développement des technopoles est à retenir”.

“Il s’agit de renforcer la capacité des jeunes à créer et réussir leurs propres projets”, a-t-elle noté appelant à la création de liens et de maillage entre la Tunisie et le réseau “Sahel innove” des pays africains du Sahel.

Les deux responsables ont également, discuté, lors de cette rencontre tenue en présence des responsables des deux organisations, l’idée de créer un réseau du patronat francophone et un réseau des chambres de commerce et d’industrie des pays appartenant à cet espace.