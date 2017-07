Tunisie-Cameroun  : Vivement une liaison aérienne entre les deux pays!

A l’instar des hommes d’affaires tunisiens voulant se rendre au Cameroun, le chef de la diplomatie, Khemaies Jhinaoui, regrette le manque de liaisons aériennes entre Tunis et Yaoundé. En effet, selon nos du site d’information investiraucameroun.com, M. Jhinaoui a déclaré avoir pris l’avion de Tunis vers Istanbul en Turquie, y avoir attendu “2 heures avant de prendre un autre avion pour Yaoundé, en survolant à nouveau la Tunisie“. Il a fait cette déclaration le 28 juin 2017 en marge du forum économique Cameroun-Tunisie (28-29 juin) à Yaoundé.

«Par le biais de cette anecdote plutôt révélatrice de la difficulté à commercer entre le Cameroun et la Tunisie, ce membre du gouvernement tunisien tenait à expliciter les raisons de la faible représentativité des opérateurs économiques tunisiens au forum de Yaoundé», écrit le site. Seulement douze sur une quarantaine d’hommes d’affaires tunisiens ont pu faire le déplacement au Cameroun.

«La faute… au manque de liaison aérienne directe entre les capitales des deux pays, qui plombe les échanges commerciaux entre Yaoundé et Tunis. Pourtant, depuis 2014, Tunisair est annoncée dans le ciel camerounais, afin de booster les échanges entre le Cameroun et la Tunisie, qui ont crû de 50% en 5 ans, passant de 10 à 15 milliards de francs Cfa entre 2010 et 2015», indique le site.