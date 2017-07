La Cour des compte présente son 30ème rapport au chef du gouvernement

Youssef Chahed a reçu, vendredi 30 juin dans l’après-midi à La Kasbah, le 30ème rapport de la Cour des comptes et le rapport de clôture du budget de l’Etat pour l’année 2014, et ce après qu’il a été présenté au président de la République et au président de l’Assemblée.

Chahed a appelé à la nécessité de bien exploiter les résultats du rapport, réitérant sa volonté de renforcer le travail de la cour en la dotant des moyens matériels et humains nécessaires.

Pour sa part, le premier président de la cour des comptes Néjib Ktari, a indiqué que le 30ème rapport s’est basé sur une approche consolidant les principes de transparence , dans l’objectif de relever le rendement des structures publiques.

Le contenu du rapport reflète la volonté de la cour de diversifier ses centres d’intérêts afin de répondre aux aspirations des autorités publiques et du public en général, a-t-il encore souligné