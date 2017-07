Partenariat entre la Poste tunisienne et le Festival international de Carthage

La Poste tunisienne et le Festival international de Carthage ont signé, vendredi 30 juin, une convention de coopération bilatérale, dont l’objectif est de consolider le partenariat entre les deux entités dans plusieurs domaines, à savoir la vente en ligne des billets d’entrée au festival à travers le site www.tunisieticket.tn, ainsi que le soutien matériel et logistique pour assurer les meilleures conditions de réussite de la 53ème session du festival (du 13 juillet au 19 août 2017), lit-on dans un communiqué.

La Poste tunisienne souligne que ce partenariat permettra aussi l’émission d’un timbre-poste à l’occasion du 60ème anniversaire de la musique tunisienne, et ce à l’ouverture du festival.

En marge de cette cérémonie de signature, Moez Chakchouk, PDG de la Poste tunisienne, a soulignant que “la 53ème session du festival sera le prélude d’une coopération privilégiée entre la Poste Tunisienne et le Festival International de Carthage pour soutenir la culture et les arts et les rapprocher aux citoyens dans les différentes régions, ce qui contribuera à consolider davantage le rôle de la Poste Tunisienne en tant qu’ établissement public au service des citoyens”.

Pour sa part, Mokhtar Rassaa, directeur de la 53ème session du Festival de Carthage, s’est dit “ravi de ce partenariat avec la Poste tunisienne qui a cru en l’importance du rôle de la culture, tout en permettant aux tunisiens dans les différentes régions du pays de suivre les différents spectacles de la 53ème session du Festival”.