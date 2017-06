La CCI de Tunis organise une mission d’hommes d’affaires multisectorielle à Dakar, du 12 au 15 juillet

En marge de la visite de Khemaies Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères au Sénégal, la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis organise, en collaboration avec son homologue de Dakar et l’ambassade de Tunisie à Dakar, une mission d’hommes d’affaires multisectorielle à Dakar, et ce du 12 au 15 juillet 2017.

A cet effet, un forum économique tuniso-sénégalais est inscrit au programme de cette mission et qui aura lieu les 13 et 14 juillet 2017, au cours duquel des opportunités d’affaires bilatérales seront présentées. Il est également prévu l’organisation de rencontres B2B entre hommes d’affaires tunisiens et sénégalais.

Selon le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis que nous avons contacté, cette mission s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération et d’échange entre la Tunisie et l’Afrique subsaharienne.

Rappelons au passage que la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis compte un réseau aussi dense que précieux de partenaires économiques en Afrique subsaharienne, fruit de plusieurs années de collaborations économiques.

Selon la direction de la Chambre, une vingtaine d’accords de partenariat et de coopération lient aujourd’hui la CCIT avec ses homologues africaines.

A noter également que la CCIT préside actuellement la zone Afrique du Nord au sein de la CPCCAF. Elle en assure même la vice-présidence, en la personne de Mounir Mouakhar.

Ce réseau joue un rôle éminent dans le renforcement des liens économiques et de partenariat à l’échelle bilatérale et multilatérale entre les Chambres de commerce et d’industrie des pays membres.

Pour plus de précision sur cette mission d’hommes d’affaires (12-15 juillet 2017), E-mail : administration@ccit.com.tn