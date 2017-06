Vers le renforcement du rôle des inspections ministérielles

L’élaboration d’un manuel pédagogique d’inspection et d’un code de conduite de l’inspecteur, en tant que référence professionnelle et éthique dans ce secteur, l’unification des méthodes de travail des inspections ministérielles ainsi que le renforcement de leur rôle pour identifier les dysfonctionnements en matière de gestion publique, telles sont les principales recommandations issues de la réunion tenue jeudi 29 juin entre le président du Haut Comité de Contrôle Administratif et Financier (HCCAF), Kamel Ayadi, et les différentes structures de contrôle, particulièrement les inspections ministérielles.

Il s’agit également de préconiser un programme pour l’amélioration des compétences des inspecteurs dans le cadre de la coopération entre la HCCAF et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) durant les trois prochaines années ainsi que la définition d’un cadre pour le renforcement des attributions de l’inspection ministérielle et l’activation de son rôle de surveillance de manière à institutionnaliser le système d’inspection et garantir sa protection et on indépendance, sur la base des nouvelles orientations en matière de bonne gestion publique et de lutte contre la corruption.