Confiscation des biens de 6 hommes d’affaires, commerçants et d’un douanier

La Commission de confiscation va entamer les procédures légales de confiscation des biens de six hommes d’affaires, commerçants et d’un douanier, a-t-elle annoncé vendredi 30 juin lors d’un point de presse à Tunis.

Il s’agit Habib Ben Abdelkader Houas, Kamel Ben Abdallah Ben Fraj Echemli, Essahbi Ben Mohamed Ben Toumi Saadallah, Slaheddine Ben Abdelhamid Echemli, Choukri Ben Béchir Briri, Mabrouk Ben Abdeltif Ben Mabrouk Khachneoui et Samir Ben Mansour Ben Rached.

Ces personnes sont liées aux 8 hommes d’affaires et contrebandiers dont les biens ont déjà été confisqués. Ces opérations de confiscation annoncées le 26 mai 2017, faisant partie d’une première liste établie par la Commission, avaient consisté en le gel de comptes et la confiscation de biens de Mongi Ben Rbah, Kamel Ben Ghoulem Fraj, Chafik Jarraya, Yassine Chennoufi, Nejib Ben Ismail, Ali griouii, Mondher Jenayah et Hlel Ben Massaoud Bchir.

A préciser que les opérations de confiscation annoncées vendredi, ont englobé tous les biens, mais les enquêtes vont se poursuivre par la suite, pour déterminer les biens à confisquer et ceux qui ne le seront pas.

Il convient de rappeler qu’une série d’arrestations d’hommes d’affaires soupçonnés d’implication dans des affaires de corruption, a démarré par l’arrestation des deux hommes d’affaires Chafik Jarraya et Yassine Chennoufi qui ont été assignés à résidence, outre l’arrestation du contrebandier originaire de Kasserine, Ali Griouii et l’arrestation des frères Adel et Fethi Jenayah, des contrebandiers du cuivre de la région de Sousse.