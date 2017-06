Coopération Sud-Sud : La Tunisie et Cameroun signent 4 accords de coopération

Yaoundé a abrité, les 28 et 29 juin 2017, la réunion du Comité de suivi de la 10ème édition de la Commission mixte tuniso-camerounaise (23-24 mars 2016), coprésidée par le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaïs Jhinaoui, et son homologue camerounais, Mbella Mbella.

Un forum d’affaires tuniso-camerounais a également été organisé en marge de cette réunion, ayant regroupé plusieurs hommes d’affaires tunisiens et camerounais, en présence du ministre camerounais de l’Economie, Louis Paul Motazé.

L’objectif dudit forum était d’identifier les possibilités de coopération, mettre en place un cadre de partenariat, examiner les possibilités d’investissement, de joint-venture et de financement de projets mutuellement avantageux, mais aussi de conclure quelques accords commerciaux…

Pour ce faire, des opérateurs économiques tunisiens dans plusieurs secteurs avaient fait le déplacement du Cameroun. Ils sont actifs dans l’agriculture et l’agro-industrie, les énergies renouvelables, les TIC, l’industrie, l’ingénierie, l’énergie et l’eau, les BTP, la santé, l’industrie pharmaceutique, le tourisme…

D’ailleurs, selon certaines sources, quatre conventions dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la santé reproductive, du planning familial, du développement technologie et industriel et de la culture et arts ont été signés au cours de cette réunion du Comité de suivi de la 10ème édition de la Commission mixte tuniso-camerounaise.