53ème édition du festival international de Hammamet : programmation de 40 spectacles à “Hammamet comme vous l’aimez” du 8 juillet au 26 août 2017

Plus de 40 spectacles de musique, de danse et de théâtre sont au programme de la 53ème édition du festival international de Hammamet (FIH) qui se tiendra du 8 juillet au 26 aout 2017 a annoncé Moez Mrabet directeur du festival lors d’une conférence de presse tenue jeudi soir au théâtre de verdure, nouvel espace culturel aménagé dans les jardins de la villa Sébastien au centre culturel international de Hammamet.

Dévoilant les nouvelles orientations de cette édition placée sous le signe ” Hammamet comme vous l’aimez “, il a tenu à préciser que l’édition 2017 sera marquée par la diversité des actions et la variété des disciplines “extra-muros” envisagées avec l’aide de la société civile, en vue de s’ouvrir sur toute la ville et son voisinage.

Abordant les axes de la programmation de la 53ème édition, Moez Mrabet a indiqué qu’il s’agit d’une session “qui porte de nouveaux espoirs, de nouvelles évolutions, de nouveaux moments de création ” en donnant l’opportunité aux nouveaux talents émergents.

Cette vision, a-t-il indiqué, est mise en oeuvre par la programmation “Festwave”, qui est une fenêtre sur les villes périphériques et les villages avoisinants. Dans la continuité de l’année dernière, le programme “Urbandays”, qui donne à voir une kyrielle de performances artistiques variées, allant de la danse jusqu’au cirque, sera une occasion pour animer la ville avec notamment des graffitis et du street art, à l’espace Chemla et dans les artères de la ville.

Pour sa part, le programme “out-door” offrira des rendez-vous multiples avec des expériences innovantes de la scène artistique contemporaine, au pied du Fort de Hammamet.

Quand à la programmation ” Indoor ” ( au Centre culturel international de Hammamet), le comité d’organisation a prévu l’exposition, ” Au fil de la route de la soie “, de la collectionneuse tuniso-suisse, Najet Ben Slimane, qui a parcouru le monde à la rencontre des peuples lointains, fascinée par leurs coutumes et leurs costumes.

Le festival renouera cette année encore avec la programmation ” Actnow ” à Dar Sébastien et aux jardins du Centre avec des performances insolites et des spectacles variés.

La programmation “Indoor” du festival qui aura lieu comme d’habitude au théâtre de plein-air comporte cette année des moments forts avec des artistes qui se produisent pour la première fois en Tunisie avec des concerts exclusifs pour ne citer que Calypso Rose, la reine du calypso qui est une musique de carnaval à deux temps issue des Antilles (Trinidad et Tobago) et du Venezuela. Mais aussi la chanteuse américaine Beth Hart, le célèbre artiste camerounais Richard Bona, les seigneurs du blues touareg originaires du Mali, Tinariwen etc. Outre l’ouverture qui sera assurée par la pièce ” 30 ans déjà ” de Taoufik Jebali, ponctuée par un hommage à la défunte Raja Ben Ammar, des spectacles variés allant de la comédie musicale à la danse en passant par la musique, seront à l’affiche de cette 53 ème édition.

Ci-après le programme du festival “Indoor” qui se tiendra du 15 juillet au 26 août au théâtre de plein air :

– 15 juillet: “30 ans déjà” de Taoufik Jebali

– 16 juillet: Alphawine populaire (Musique)

– 17 Juillet: “Ajoyo” de Yacine Boulares et “The Band Beyond Borders” de Amine et Hamza Mraihi

– 18 juillet: “Indestructible” de Diego El Cigala (Musique flamenco)

– 19 juillet: “Le radeau” de Cyrine Gannoun (théâtre)

– 21 juillet: le rappeur français Oxmo Puccino

– 22 juillet : “Tayer” du chanteur lyrique tunisien Hassen Doss

– 23 juillet: “Fire on the Floor” de la chanteuse américaine Beth Hart

– 25 juillet: concert de la chanteuse libanaise Houyam Younes

– 26 juillet: “Valérie et la cité des mille planètes” de Luc Besson

– 27 juillet: Zied Gharsa (Musique)

– 28 juillet: “Fausse couche” de Najib Khalfallah

– 29 juillet: Babylone (Musique d’Algérie)

– 30 juillet: “Thulth” de Tamer Abou Ghazala (Palestine) et Dina El Wedidi (Egypte)

– 1er août: concert “Elwan” de Tinariwen (Mali)

– 3 août: concert “Ken Ya ma Ken” de la tunisienne Lobna Noomene et “Gottayti” de Raoudha Abdallah (Tunisie)

– 4 août: l’irakien Ilhem Al Madfai et “Love Rvolt” de Badiaa Bouhrizi (Tunisie)

– 5 août: “Nether world” de Walid Daghsni (Théâtre)

– 6 août: “Heritage” du camerounais Richard Bona

– 8 août: 47 Soul et Hamza Namira

– 9 août: “Hdith Lajbel” de Hedi Abbas (théâtre)

– 10 août : “Freedom and Fyah” du chanteur de reggae italien Alborosie

– 11 août : Lena Chamamyan (Syrie) et “North Africa” de Wajdi Riahi (Tunisie)

– 12 août: “Habbouba chante et danse” de Samir El Aguerbi (Tunisie)

– 13 août: “Hourya” de Leila Toubel (Théâtre)

– 16 août: ” Bar farouk” de Metro al Madina (théâtre)

– 17 août: Calypso Rose

– 18 août: Mohamed Mounir (Egypte)

– 19 août: “Jaadu” de Faiz Ali Faiz et Titi Robin

– 21 août: “Au suivant” de Lasaad Ben Abdallah

– 23 août: “Déesses et Démones” de Blanca Li

– 26 août: “Blue Maqams” de Anouar Braham