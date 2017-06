Bourse de Tunis : Le Tunindex dépasse pour la première fois 6 000 points

L’indice phare de la place tunisienne débute vendredi, la séance boursière, avec un gain de 0,36% à 6 007,72 points. Le volume d’affaires totalisé est de 0.485 MD, a rapporté Mena capital Partners (MCP).

Côté variations, NEW BODY LINE se distingue avec la plus forte hausse du marché. Elle se bonifie de 3.01% à 6.15 D (dinars). L’action AMEN BANK gagne, quant à elle, 2.99% à 23.71 D et AMI ASSURANCES se bonifie de 2.94% à 8.75 D.

A l’inverse, SERVICOM recule de 2.73% à 7,46 D. GIF-FILTER affiche également, grise mine et lâche aux premiers échanges 2.66% à 1,46 D. De son côté, SOTRAPIL perd du terrain et se défait de 2,40% à 8.10 D.