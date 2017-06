Des dirigeants de Nidaa Tounes souhaitent une restructuration du gouvernement et un remaniement ministériel, en raison des manquements constatés dans certains départements ministériels et des suspicions de corruption qui pèsent sur certains responsables.

En effet, Khaled Chawket, dirigeant au Nidaa Tounes, estime “indispensable” d’opérer un remaniement ministériel pour combler les lacunes constatées au niveau de certains départements ministériels, rapporte l’agence TAP. Il indique que l’appel à ce changement, en cette période bien précise, n’entraînerait aucune perturbation sur l’action du gouvernement, bien au contraire, il permettra, si besoin est, de conforter le rôle du gouvernement et de combler les lacunes dans certains ministères.

Hafedh Caid Essebsi, directeur exécutif de Nidaa Tounes et fils du président de la République, appelle, dans un statut posté sur sa page Facebook, à un remaniement ministériel. Pour lui, il devient “nécessaire” d’opérer un remaniement en profondeur et de restructurer le gouvernement, dix mois après la signature du Document de Carthage, car cela “donnera plus d’efficacité et de cohésion à l’équipe gouvernementale” au service de l’intérêt du peuple tunisien, affirme-t-il affirmé.

Pour le fils du président de la République, le rendement de certains ministères est en dessous de la moyenne, ce qui impose, aujourd’hui, un remaniement.