A fin mai 2017, les investissements agricoles privés déclarés ont progressé de 87,7%, soit 688,9 millions de dinars (MDT) contre 367 MDT par rapport à la même période de 2016.

Les déclarations enregistrées au cours des mois d’avril et mai 2017, après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’investissement, ont évolué de 45% en termes de nombre et de 107,4% en termes de valeur, selon des chiffres du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Les investissements privés de type B et G dans le secteur agricole et de la pêche adoptés par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), jusqu’à fin mai 2017, ont régressé de 3,2% pour atteindre 247,2 MDT contre 255,4 MDT au cours de la même période de 2016.

Le département de l’Agriculture explique cette régression par la passation d’un code d’investissement à une nouvelle loi d’investissement, ce qui nécessite du temps pour simplifier les concepts et expliquer la nouvelle loi aux différents intervenants.

Les investissements adoptés permettront de créer 2.253 postes d’emploi permanents dont 120 au profit des diplômés du supérieur, contre 2.324 emplois permanents, au cours de la même période précédente, dont 102 au profit de diplômés.

Selon la répartition géographique des investissements, les gouvernorats de Kairouan (40,7 MDT), Béja (25,6 MDT), Sidi Bouzid (22,9 MDT), Kasserine (20,8 MDT), Gafsa (20 MDT), Nabeul (13,1 MDT) et Monastir (13 MDT), ce qui représente 63,1% des investissements globaux.

A fin mai 2017, la commission d’octroi des avantages financiers a donné son accord pour l’octroi de 20 crédits fonciers d’une valeur de 1,5 MDT, lesquels permettront d’intégrer 214 hectares de terres agricoles dans l’activité économique.

Les investissements dans l’activité de plantation des arbres fruitiers ont enregistré, au cours des 5 premiers mois 2017, une régression de 51,8% pour atteindre 49,2 MDT contre 101,8 MDT au cours de la même période de 2016.

En revanche, les investissements dans l’activité d’huileries ont augmenté, en adoptant 4 opérations d’investissement d’une valeur de 16 MDT contre 4 opérations d’une valeur de 1,3 MDT au cours de la même période de 2016.

Les investissements dans l’activité “élevage des volailles” n’ont atteint que 6,2 MDT contre 17 MD au cours de la même période de 2016. Il s’agit d’opérations dont les propriétaires ont obtenu des autorisations pour s’implanter avant la publication d’une décision de rationalisation d’octroi des autorisations publiées en juillet 2015.

Le ministère de l’Agriculture évoque également la régression du taux de financement des investissements agricoles par les banques de 7,9% contre 8,4% au cours de la même période de 2016.